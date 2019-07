SIMARD, Luc



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 10 juillet 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Luc Simard, époux de dame Nicole Barrette. Il était le fils de feu monsieur Laurent-Charles Simard et de feu dame Berthe Powers. Il demeurait à Ste-Pétronille Île d'Orléans, autrefois de Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité le samedi, 20 juillet 2019 de 9h30 à 11h auoù une liturgie de la parole célébrée par un prêtre suivra à 11h sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Nicole, son fils et sa belle-fille: Stéphan (Bianca Côté et ses enfants Xavier et Malory); ses petits-enfants: Emmy et Raphaël; sa belle-fille Julie Barrette (Manu Daunais et ses enfants: Britany, Dimitry et Zoé); les petits-enfants de Nicole: Jennifer, Jessica, Sarah, Maïka (ses parents Miranda Paquet et feu Pascal Barrette); son frère, sa sœur et son beau-frère: Marc, Johanne (Pierre Masson); son beau-frère et sa belle-sœur: Diane Barrette (Hugues Paquin). Il laisse également dans le deuil ses tantes Gisèle, Murielle et Jeannine, de nombreux collaborateurs du moulin à papier jadis de Beaupré, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel du Cendre d'hébergement Charlesbourg pour la qualité des soins prodigués, ainsi que l'équipe du CLSC de Beauport pour l'aide précieuse apportée pour le maintien à domicile. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Canadienne Rêves d'Enfants, 245, rue Soumande, Bureau 206, Québec, Québec, G1M 3H6 https://www.revesdenfants.ca/