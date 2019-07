BÉGIN, Huguette



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 13 juillet 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Huguette Bégin, conjointe de feu monsieur Jean St-Hilaire, fille de feu Maurice Bégin et de feu Marie-Paule Perreault. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses fils : Pierre-Marc Laliberté (Mélanie Desharnais) et Jean-François Laliberté; ses petites-filles : Naïma Laliberté, Ophélie Laliberté et Zia Laliberté; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Hilaire : Liliane (Réjean Bédard), Maurice (Diane Arsenault) et Pierre (Louise Drouin); ses grandes amies : Suzanne Labonté, Kathleen Labbé et Françoise Cantin; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CRIC de Lévis ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral.https://www.mspdulittoral.com/.à compter de 10h30.