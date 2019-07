TREMBLAY, Jean-Marie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 4 septembre 2018, est décédé monsieur Jean-Marie Tremblay, époux de dame Georgette Bilodeau. Né à île aux-Coudres, le 20 septembre 1935, il était le fils de feu dame Marie-Louise Desgagné et de feu monsieur Adrien Tremblay. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h 30.Monsieur Tremblay laisse dans le deuil son épouse Georgette Bilodeau; son fils Alain Tremblay; sa belle-fille Isabelle Suaud; sa petite-fille Daphné Tremblay; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jeannine (feu Jean L'heureux), Laurent (Pierrette Bélanger), Réal (Nicole Boivin); de la famille Bilodeau: Yolande (feu Jean-Marc Labrecque), Thérèse (Maurice Fauchon), Jean-Marc, Suzanne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean-Marie était également le frère de feu Ghyslaine Tremblay. La famille remercie le personnel médical et hospitalier de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus (soins palliatifs) pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de