NADEAU, Réginald



À la maison d'Hélène de Montmagny, le 13 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Réginald Nadeau, époux de madame Zélia Roy. Il était le fils de feu Roland Nadeau et de feu Emma Lapointe. Il demeurait à St-Paul-de-Montminy.La famille recevra les condoléances enjour des funérailles, à compter de 11h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants feu Nancy et Christian (Mélissa Ouellet); ses petits-enfants Alexis et Olivier. Il laisse également dans le deuil ses frères: Sylvio, Conrad et Raynald et leurs conjointes; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Monique, Uldéric , feu Émile, Pauline, Alfreda, feu Claude, feu Gédéon, feu Luc, feu Serge et feu Mario et leurs conjoints et conjointes, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie chaleureusement tout le personnel de la maison d'Hélène de Montmagny pour leur bons soins et leur chaleureux soutien. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène de Montmagny. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la