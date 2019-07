HOUDE, Paul



À l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 8 juillet 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Paul Houde, époux de madame Lise Baribeau, fils de feu madame Zita Dubuc et de feu monsieur Armand Houde. Il demeurait à Château-Richer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Émilie Bergeron), Marie-Josée (Éric Lachance); ses petits-enfants: Benjamin, Lauralie, Laurianne et Alex; ses frères: Réjean, Yvon (Diane Vachon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Baribeau: Victor (Pauline Lavoie), feu Jean-Louis, feu Jean-Marie, Lucille, Ginette (feu Claude Geddes), Sylvie (Pierre Cliche); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, de très bons amis et ses frères Chevaliers de Colomb du Conseil 9797. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.L'inhumation des cendres se fera par la suite à la chapelle funéraire du cimetière Ste-Anne-de-Beaupré. Merci spécial au personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués à son égard et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, local P1-101, Beaupré, Québec Téléphone : 418 827-5773 poste 2 Courriel : info@fondationhsab.org Site web : www.fondationhsab.org. Des formulaires seront disponibles sur place.