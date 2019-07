BÉDARD, Michel (Chouchou)



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 8 juillet 2019, à l'âge de 71 ans et 10 mois, est décédé monsieur Michel Bédard, fils de feu madame Marie-Thérèse Arcand et de feu monsieur Émilien Bédard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 12h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Francis (Valérie Couture) et Yannick (Kim Noël); ses petits-enfants: Romain, Liam, Cassey-James, Alexia et Ryan; son amie, Helen Demers et sa fille, Klaire (Francis Lapierre); son frère, Fernand (Ghislaine Rondeau); ses sœurs: Lorraine (feu Philippe Bouchard), Pauline (feu Adrien Boucher) et Monique (feu Jean-Yves Savard); sa belle-sœur, Estelle Pelletier (feu Cilien Bédard), ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Il était le frère de: feu Raymonde (feu Jean-Charles Houde), feu Bertrand (feu Pierrette Dassylva), feu Raymond et feu Armand (feu Yvonne Belleau). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.