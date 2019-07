BROUSSEAU, Fernande Couture



À la Résidence Côté Jardins, le 14 juillet 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Fernande Couture, fille de feu dame Albertine Renaud et de feu monsieur Arthur Couture. Elle était l'épouse de feu monsieur Ernest Brousseau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 19 juillet 2019 de 19h à 21h. Le samedi 20 juillet de 8h30 à 9h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise Brousseau, Carole Brousseau (Pierre Fiset), Yves Brousseau (Sylvie Lévesque), Murielle Brousseau (Claude Rousseau) et Jean Brousseau (Céline Daoust); ses petits-enfants: Michel Crispo, Sylvain Fiset (Suzy Francoeur), Patrick Fiset (Mélanie Guillemette), Marie-Claude Fiset (Nicolas Gaudreau), Mélanie Rousseau (Tommy Pelletier), Frédéric Rousseau et Sarah-Amélie Brousseau; sa sœur Sr Carmelle Couture S.C.S.L.; ses arrière-petits-enfants: Clara Fiset, Nathan Fiset et Anaeve Gaudreau ainsi que les autres membres de la famille Couture et Brousseau, plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'unité gériatrique de CHUL de Québec pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués, sans oublier le personnel de la Résidence Côté Jardins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.