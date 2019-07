GIASSON, Antoinette



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur de Québec, le 12 juillet 2019, est décédée, à l'âge de 96 ans, dame Antoinette Giasson, épouse de feu monsieur Louis-Marie Savard. Elle était la fille de feu dame Alexina Pelletier et de feu monsieur Antoine Giasson. Elle demeurait à Québec et était native de Saint-Jean-Port-Joli. Notre mère était une femme forte, ouverte d'esprit, persévérante, courageuse, honnête, et travaillante. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Claude (Nancy McLean), et Micheline (Tarek Wassef). Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Luc (feu Yvette Boisvert), feu Ferdinand, feu Gérard, feu Lucille (feu André Caron), Sr Bernadette ssj, Marie-Paule (feu Maurice Morin), feu Roméo (Laurence Bélanger). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Sacré-Coeur pour son grand dévouement et pour les soins exceptionnels qui ont contribué largement à sa qualité de vie. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances à lade 12 h à 13 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière sous les Étoiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, 1, Ave du Sacré-Coeur, Québec, QC, G0R3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Direction funéraire