Coupe des Ligues: deux fois plus d’équipes en 2020

La Major League Soccer (MLS) et la Liga MX ont indiqué jeudi qu’en 2020, elles feront passer de 8 à 16 le nombre d’équipes participant à la Coupe des Ligues, un tournoi annuel mettant aux prises les meilleures formations des deux circuits.

L’an prochain, huit clubs parmi ceux n’étant pas qualifiés pour la Ligue des Champions de la CONCACAF - soit les quatre meilleurs de chaque association de la MLS à l’issue de la saison régulière 2019 - seront conviés à cette compétition.

Du côté mexicain, les huit équipes de la Liga MX seront les champions des tournois d’ouverture 2019 et de clôture 2020, le vainqueur de la Copa MX 2019-2020 et les cinq autres équipes les mieux classées du championnat de la même saison couvrant les tournois d’ouverture et de clôture.

La semaine prochaine, les premiers duels de la Coupe des Ligues se tiendront mardi et mercredi. Les demi-finales suivront le 20 août, tandis que la finale est prévue le 18 septembre à Las Vegas. Celle-ci sera diffusée par la chaîne TVA Sports.

Le Dynamo de Houston, le Galaxy de Los Angeles, le Real Salt Lake et le Fire de Chicago sont les clubs de la MLS en lice.