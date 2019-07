BOLDUC, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gaston Bolduc, conjoint de madame Francine Pelletier, fils de feu monsieur Louis-Philippe Bolduc et de feu madame Marie-Anne Talon. Il demeurait à Lévis, autrefois à Montmagny. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Terry), Lise (Alain), Linda (Bruno) et Cathy (Claude); ses petits-enfants de la famille Bolduc et Pelletier; ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Jacqueline Bolduc, feu Jean-Louis (feu Antoinette Thibault), feu Henriette (feu Michaël Leitner), Angéline (André Langlois), Rachel (feu Jules Trottier), Marie-Claire (feu Jean-Paul O'Hearn), Adéline, Huguette (Gilbert Morin), Louise (Richard Di Malo) et Danielle); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pelletier: Joseph-Émile (Denise Desrosiers), Jeannot (Marie-Lyne Plourde), Marjolaine (Nestor Lemieux), Johanne (Régis Castonguay), Bernard (Evelyne Lévesque); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et plusieurs autres ami(e)s précieux. Un merci spécial au personnel de l'unité d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués, ainsi qu'à l'équipe de soutien à domicile du CLSC. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'attention du Centre régional intégré de Cancérologie (CRIC), https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 9h30.Les cendres seront déposées au Mausolée Mont-Marie le même jour.