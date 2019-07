BERNARD, Geneviève



À son domicile, le 8 juillet 2019, à l'âge de 41 ans, est décédée madame Geneviève Bernard, fille de madame Linda Bernard et de monsieur Richard Robitaille. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée au crématorium et ses cendres seront déposées ausamedi le 20 juillet 2019 à 10h30. Elle laisse dans le deuil sa mère Linda Bernard; son père Richard Robitaille (Linda Pelosse); sa fille Gabrielle; ses frères Pierre-Alexandre Robitaille Pelosse et Dan Robitaille Pelosse; ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Geneviève aimerait remercier toutes les personnes qui ont été présentes auprès d'elle, en particulier l'équipe du Manoir Sully.