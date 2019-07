DESMEULES, Paul-André



À l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de l'Hôpital Laval de Québec, le 7 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Paul-André Desmeules, époux de Mme Mireille Flamand. Fils de feu Ludger Desmeules et de feu Eugénie Mercier, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Nadine Verret) et Julie (Martin Grenier); ses petits-enfants : Mikaël, Claudia, Marie-Frédérique, Ann-Marie et Nicolas; ses arrière-petits-enfants : Théo et Édouard; sa sœur : Jacqueline (feu Richard Petit) ainsi que sa belle-sœur de la famille Flamand : Andrée. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le samedi 20 juillet 2019 de 9h à 11h. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Desmeules. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q) (2725 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5). Pour rendre hommage à M. Desmeules, nous vous invitons à visiter notre site Internetwww.dignitequebec.com