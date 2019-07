DELISLE, Louisette



À l'Hôpital Laval (IUCPQ) le 10 juillet 2019 est décédée à l'âge de 79 ans et 9 mois, madame Louisette Delisle, épouse de monsieur Paul-Henri Frégeau, fille de feu dame Jeannette Lecompte et de feu monsieur Auguste Delisle. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres,. Outre son époux Paul-Henri, elle laisse dans le deuil son fils Martin (Caroline Lagacé); ses petites-filles : AliciaRose et Florence; ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs: Gilles (Suzanne Labbé), Pierre (Ginette Barette), Léon Bissonnette et Pierrette Lemieux ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frégeau : Jean-Pierre (feu Claire Perron), Colette (François Sauvestre), Denis, Nicole (Jean-Claude Lévesque), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. Louisette est allée rejoindre sa sœur Pierrette et son frère René qui l'ont précédé. Remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leurs bons soins.