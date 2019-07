LABONTÉ, Monique



À Québec, le 3 juillet 2019, au Centre d'hébergement de Limoilou, est décédée Madame Monique Labonté. Veuve de feu Ernest Julien et de feu Raymond Groleau, elle était la fille de feu Marie Couture et de feu David Labonté. La famille recevra les condoléances, à compter de 11h,Elle laisse dans le deuil son fils Gilles Julien (Johanne Bourgeois); ses petits-enfants: Dominique et Rachelle; ses arrière-petits-enfants: Océane, Gabrielle et Isabella; parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Lorette de même que le Centre d'hébergement de Limoilou pour les bons soins prodigués. Vous pouvez compenser les envois de fleurs par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (QC) G1S 1C1, téléphone : 418 687-6084. https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/