CHABOT, Micheline



Dans la douceur et le calme, à la Résidence Côté Jardins, le 9 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Micheline Chabot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle est partie rejoindre sa mère Jeanne D'Arc Bidégaré, son père Georges-Henri Chabot et sa sœur Francine. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nancy et Alain (France); ses petits- enfants: Anthony, Shawn, Catherine, Vincent et Alexandre; son frère et ses sœurs: Lise (Roy), Murielle (Daniel) et Pierre; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, membres de la famille élargie et ami(e)s. La famille se joint à elle pour remercier du fond du cœur la Résidence Côté Jardins qui, par ses employés dévoués, respectueux, humains, attentionnés, aimants, ont permis que ses derniers moments soient à la hauteur de la personne qu'elle a été. Un remerciement particulier aux employés du 4e Montagne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins Du Haut St- Laurent et Côté Jardins, 4770, rue St- Félix, St-Augustin-de-Desmaures (Québec), G3A 0K9, tél. : 418-872-4936.