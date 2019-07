ROY, Céline Patoine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 juillet 2019, à l'âge de 72 ans et 10 mois, est décédée dame Céline Patoine, ancienne propriétaire du Casse-Croûte Chez Céline à Scott. Elle était l'épouse de M. Arthur Roy. Elle demeurait à Sainte-Marie.La direction des funérailles a été confiée à laLa famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 19 juillet de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles à compter de 9 h. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Martin (Caroline Vachon) et Christian. Elle était la sœur de Thérèse (feu Jean-Thomas Bonneville, feu Polycarpe Dumont), Lucille (feu Arthur Guay), feu Lucien (feu Noêlla Roberge), Rosa (feu Armand Perreault), feu Fernand (feu Madeleine Bolduc), feu Jacqueline (Claude Dallaire), Gisèle (feu Léonce Labbé), Raynald (feu Denise Hamond, Hélèna Nagy), feu Antonio (feu Hélène Boissonneault), Réjeanne (Jacques Vachon) et Ghislain (Carole Paradis). Elle était la belle-sœur de feu Romuald, feu Maurice, feu Adélia (feu Roméo Fauchon), feu Thérèse (feu Benoit Roy), feu Omer (feu Thérèse Laflamme), feu Georges-Henri (feu Rose-Hélène Fortier), feu Simone (feu Léandre Savoie, feu Josephat Tanguay), feu Jacqueline (feu Lucien Pomerleau), feu Madeleine (feu Thomas Grondin), feu Rolande (feu Arsène Lessard) et Suzanne (feu Jean-Marie Cliche). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le personnel de l'urgence ainsi que celui du 7e et 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial aussi au personnel du Château Sainte-Marie de Sainte-Marie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, Bureau 214, Québec, G1S3G3) : www.cancer.ca