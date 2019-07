FORTIN, Jacqueline Poulin



À l'hôpital régional de Rimouski, le 15 juillet 2019 est décédée à l'âge de 90 ans et 11 mois, Mme Jacqueline Poulin, épouse de feu Dr Gilles Fortin; fille de feu Mme Joséphine Boucher et de feu M. Pierre Poulin. Elle demeurait à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano), native de Saint-Martin de Beauce. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 19 juillet de 19 h à 22 h et le samedi 20 juillet de 9 h à 10 h 50., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de: Marie-Noëlle, feu Guy, Gilles Jr (Agathe Roy), Jean-Philippe, André, Sophie (René St-Jacques), Paul, Louis (Nancy Gagnon). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Samuel (Marie-Soleil Vachon), Sarah, Clément; son arrière-petit-fils, Édouard; ses soeurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Du fond du coeur, un immense MERCI à tous ceux qui ont prodigué, avec une compassion intarissable, des soins à notre mère et particulièrement à son médecin, Dr Guildo Côté. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la santé du Témiscouata, 58, rue de l'Église, Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0 ou à la Fondation du centre hospitalier régional de Rimouski, 150, avenue Rouleau, Rimouski (Québec) G5L 5T1. La direction des funérailles a été confiée à la