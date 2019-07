VILLENEUVE, Paul



Paul nous a quittés le 3 juillet 2019 à l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 94 ans. Il a été un homme aimé et aimant ainsi qu'un fier policier dévoué durant de nombreuses années. Il était le fils de feu Ferdinand Villeneuve et de feu Emma Laperrière. Il a été le mari de feu Marie Gignac, la mère de ses quatre enfants, et l'ami de cœur durant de nombreuses années de Diane Beaulieu Dumas.La famille recevra les condoléances en présence des cendres au, de 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Michel de Sillery. Il manquera énormément à ses enfants: Jacques (Claudine Harvey), Hélène (Serge Fleury) et Michel (Linda Girard). Son autre fille, feu Joyce (feu Hilaire Chouinard) l'accompagne maintenant ainsi que ses parents et ses 11 frères et sœurs. Dans leurs douces pensées, ses petits-enfants se souviendront de lui: Stéphane, Julie (Nicolas Geoffroy), Karine (Vincent Grenier) et Carl (Catherine Girard); ses arrière-petits-enfants Juliette et Thomas: sans oublier sa compagne de vie Diane, ainsi que Jean, Gabrielle et Alexandre Dumas, David et Ariane Fleury. Il laisse aussi dans le deuil, sa belle-sœur Madeleine Ouellet, ses neveux et nièces des familles Villeneuve, Lagacé, Côté, Gignac et Ouellet, Céline et Colette ainsi que ses ex-collègues de la police de Sillery. Nous remercions aussi le personnel du Manoir Archer qui a été une deuxième famille pour Paul dans les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.