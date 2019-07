FOURNIER, Bernard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, entouré de l'amour de ses 2 fils et de sa conjointe, le 15 juillet 2019, à l'âge de 64 ans est décédé sereinement et le coeur plein d'amour monsieur Bernard Fournier, époux de madame Cécile Beaumont, fils de feu Joseph Fournier et de feu Laurentine Allaire. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Frédéric (Catherine Lafrance) et Alexandre (Catherine Blouin); ses petits-enfants adorés: Victor, Arthur et Marguerite; son frère et ses soeurs: Marjolaine, Johanne (Jean Robert Guillemette) et Simon (Jocelyne Pouliot); ses beaux- frères et belles-soeurs de la famille Beaumont: feu Jacques (feu Raymonde Lilois), Monique (feu Fernand Robin), Pauline (Gustave Sévigny), Marie (Roger Bernier), feu Suzanne (Gérard Pérusse), Jules (Jocelyne Levesque) et Colette; ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements à François Dallaire, travailleur social au CRIC, au Dre Laurence Couillard et au Dr Christophe Hamel pour l'accompagnement humain dans tout le processus de mourir dans la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/, ou au Centre de pédiatrie sociale de Lévis, https://www.pediatriesocialelevis.com/dons. La famille vous accueillera aule vendredi 26 juillet de 19h à 22h et le samedi 27 juillet de 8h30 à 9h30.