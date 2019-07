LANDRY, Sylvie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 juillet 2019, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Sylvie Landry, fille de feu M. Fernand Landry et de dame Rita Rhéaume. Elle demeurait à Château-Richer.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre sa mère, ses frères et sœurs : Suzanne (Daniel Bélanger), France (Noël Hébert), feu Lise, feu Claude, Micheline, Johanne (Daniel Lachance), Jean (Chantal Métivier), André, Manon (Mario Labrecque), Chantal, Pierre et Josée (Gino Valcourt) qui est également sa filleule ; son ami Marcel Blouin qui lui a été d'un grand support, ses deux amis Clément Ouellet et Charles Lebel ; ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que tous les amours d'enfants qui ont croisé son chemin lorsqu'elle était brigadière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux fondations œuvrant auprès des enfants dans le besoin.