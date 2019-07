RODRIGUE, Paule-Hélène



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le samedi 22 juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Paule-Hélène Rodrigue, épouse de feu Jean-Luc Gagné et fille de feu Edouard Rodrigue et de feu Florence Poulin. Elle demeurait à Saint-Georges. Elle a travaillé comme gérante chez Gagné Musique pendant 30 ans et a fait plusieurs années de bénévolat à la Maison Catherine de Longpré. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele vendredi 19 juillet 2019 de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 11h.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maisonElle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Guy (Jacqueline Nadeau), Claude, feu Yvon (feu Micheline Létourneau), Ginette (Ghyslain Carrier), Diane (Pierre Fréchette), feu Francine (feu Jacques Poulin, Jacques Larochelle), et Michelle (Pierre Boulanger); ainsi que Pierre Gagné (Ginette René). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CISSS-CA à Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Un merci spécial au docteure Nathalie Larouche qui nous a bien accompagnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1