LAPOINTE, André



À sa résidence, le jeudi 11 juillet 2019, est décédé à l'âge de 67 ans et 5 mois, monsieur André Lapointe, fils de feu monsieur Ovila Lapointe et de madame Cécile Audet. Il demeurait à Saint-Magloire. Monsieur André Lapointe sera exposé à lavendredi de 19h à 22h et samedi de 8h30 à 10h45.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Magloire sous la direction de la maison funéraireIl laisse dans le deuil sa bien-aimée, Jocelyne Bilodeau, ses deux filles: Marie-Claude (Rémi Gilbert) et Meggie (Éric Turgeon) et leurs enfants. Il laisse également dans le deuil sa mère Cécile Audet (feu Ovila Lapointe), ses frères et sœurs: Suzanne (Ghislain Bilodeau), Réjean (Gaétane Picher), Louis-Gilles (Guylaine Lapointe), Lorraine (Michel Ménard), Mario (Johanne St-Martin), Jacques (Francine Laverdière), Solange (Louis Morand); ainsi que plusieurs neveux et nièces, ses précieux amis et la grande famille Bilodeau. Un remerciement spécial au personnel du CISSS-CA de Lévis pour leur dévouement et leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Formulaires disponibles au salon.