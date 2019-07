BOIVIN, Jean-Louis



À la résidence Côté Jardins, le 10 juillet 2019, à l'âge de 99 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Boivin, ex-directeur général du centre de Recherche pour la Défense de Valcartier et ex-conseiller scientifique au Haut-Commissariat du Canada à Londres. Il était l'époux de feu dame Marthe Michaud. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 20 juillet 2019 de 13 h à 15 h. Monsieur Boivin laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Jacqueline Morin), Monique (Raymond Gaulin), Louis (Hélène Boissonneault) et Lucie (Pierre Sanglard); ses petits-enfants: Mathieu (Isabelle Choquette), Amel (Fabrice Fontaine), Marjory, Frankie et Raphaël; ses arrière-petits-enfants: Éliane, Olivier, Éloane, Émile, Elsa et Edmond; ses frères et sœurs: Marc, Achille et Aline (Stellan Simard); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins, 4770 rue St-Félix, St-Augustin, Qc, G3A OK9 (418) 872-4936. La famille remercie spécialement le personnel de la résidence Côté Jardins pour son dévouement et ses bons soins qui ont adouci les derniers mois de vie de monsieur Boivin.