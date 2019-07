DUBUC, Simonne Perron Laliberté



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 7 juillet 2019, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédée dame Simonne Perron, fille de feu dame Delvina Harvey et de feu monsieur Joseph Perron. Elle était l'épouse en premières noces de feu monsieur Benoit Laliberté et en secondes noces de feu monsieur Gaston Dubuc. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis Laliberté (Hélène Mathieu), Donald Dubuc, Isabelle Dubuc (Nelson Zalatan) et Marlène Dubuc (Christian Boudreau); ses petits-enfants : Benoit Laliberté (Marcelle Bradet), Annick Laliberté (Enrico Guay) et Sophie Boudreau; ses arrière-petits-enfants : Krystal, Dylan et Rémy; ses sœurs : Cécile (feu Roger Ratté), Marie-Blanche (feu Maurice St-Michel) et Lucille (Marcel Paré); son beau-frère Noël Laliberté (Charlotte Béland); ses belles-sœurs : Bella Dubuc (feu Florian Fréchette), Stella Dubuc (Jean-Baptiste Nadeau), feu Francine Dubuc (Paul Landry) et feu Dorien Dubuc (Cécile Thivierge), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses deux époux, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Perron, Laliberté et Dubuc. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Saint-Philippe et de la Résidence La Contemporaine pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.