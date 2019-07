La dermatite du baigneur fait encore des siennes à Magog

MAGOG | Le problème de la dermatite du baigneur refait surface au lac Memphrémagog, en Estrie. Une vingtaine de cas ont été déclarés depuis le début de la saison chaude.

La Ville de Magog se veut rassurante et assure prendre tous les moyens pour limiter le plus possible les désagréments provoqués par la dermatite, qui cause des éruptions cutanées et des démangeaisons.

C'est une situation qui se répète année après année sur les plages de Magog. Mais ça n'empêche pas les baigneurs d'aller à l'eau.

«Je prends ma douche chaque fois que je sors», a indiqué une dame, jeudi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Prendre une douche et frotter la peau avec vigueur à l'aide d'une serviette font justement partie des principaux conseils de la Santé publique pour éviter de développer les symptômes.

On suggère également d’éviter, si possible, la baignade aux endroits où des cas ont été signalés. Malgré ce conseil, la Ville de Magog invite tout de même les gens à venir se baigner dans le lac.

«On veut être rassurants. Ce n’est pas dangereux pour la santé, donc il n’y a pas lieu de cesser la baignade», a soutenu la directrice des communications à la Ville, Claudia Fortin.

D’ailleurs, les enfants qui fréquentent le camp de jour vont toujours se baigner dans le lac.

«Les enfants doivent obligatoirement passer sous la douche en sortant de l’eau. Il y a un animateur affecté spécifiquement à la douche pour être certain que les enfants soient bien rincés», a poursuivi Mme Fortin.

La Ville de Magog a mis en place plusieurs mesures au fil des années pour contrer la dermatite du baigneur. Un fauconnier a été engagé pour éloigner les oiseaux des plages et des employés ramassent chaque semaine des escargots, responsables également des larves.

Qu’est-ce que la dermatite du baigneur?

Selon la Santé publique, «la dermatite du baigneur consiste à l'apparition d'éruptions cutanées qui causent des démangeaisons. C'est une condition bénigne qui ne présente généralement pas de danger pour la santé. Toutefois, ça peut perdurer jusqu'à une à deux semaines. La dermatite du baigneur est causée par les larves de cercaires, des vers qui sont présents dans les intestins des oiseaux. Ces larves, souvent invisibles à l’œil nu, se retrouvent sur la peau suite à la baignade et tentent de pénétrer dans la peau lors qu’exposées au soleil.