La rapacité de certains propriétaires de résidence

Ma mère a passé quatre ans dans une résidence qui lui coutait très cher. Elle a 87 ans et elle est en perte d’autonomie. En mars dernier, au lieu de ne signer que la feuille attestant qu’elle avait bien pris possession de l’avis de renouvellement du bail, elle a signé toute la liasse qu’on lui présentait, contrairement à ce que nous avions décidé. Elle a très vite ensuite été hospitalisée et ne pourra plus retourner à son unité. Son faux pas pourrait lui couter près de 2000$

Les gestionnaires de ces résidences qui prétendent avoir à cœur le bien-être des personnes âgées ne reculent devant aucune bassesse pour les extorquer. À 67, ou 77 ans, on n’est pas jeune, jeune, mais en général on est encore responsable de nos actes. Pouvons-nous convenir cependant qu’on ne devrait pas permettre à ce genre de businessmen d’être aussi voraces avec une femme sur-médicamentée rendue à 87 ans.

Ma mère n’est pas sénile. Elle n’est pas démente ni atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle est juste un peu diminuée et confuse à l’occasion. Elle est un peu comme une jeune fille de 13-14 ans, et de ce fait, devrait avoir droit à la même protection. J’ai contacté divers organismes d’aide aux aînés, mais je crains qu’il n’y ait rien à faire.

DT

Je trouve vos arguments valables et je ne lâcherais pas le morceau avant d’avoir tenté une approche à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui s’occupe aussi des aînés.