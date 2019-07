Le PDG du Salon du livre de Québec congédié

Le Salon international du livre de Québec (SILQ) congédie son président-directeur général, Philippe Sauvageau, pour avoir utilisé «de façon abusive et non justifiée les fonds de l'organisme.

La décision a été prise mercredi soir par le Conseil d'administration, a appris Le Journal.

M. Sauvageau, en poste depuis 21 ans, était suspendu «temporairement» avec salaire depuis que notre Bureau d'enquête avait révélé entre autres ses nombreux voyages coûteux au Bénin au frais de la petite organisation subventionnée et à but non lucratif.

Plus de détails à venir...