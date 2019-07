LPGA: Henderson et Sharp glissent au quatrième rang

Meneuses à l’issue de la ronde initiale de l’Invitation Dow Great Lakes Bay, un tournoi par équipe de la LPGA disputé à Midland au Michigan, Brooke M. Henderson et Alena Sharp ont reculé au quatrième rang, jeudi. Les Canadiennes ont retranché quatre coups à la normale de 70 à leur deuxième sortie et se trouvent maintenant à un coup de la tête.

Herderson et Sharp ont porté leur cumulatif à 131 (-9) en enregistrant quatre oiselets lors de la deuxième ronde, qui se déroulait selon le format de la meilleure balle.

Elles n’ont qu’un seul coup de retard sur les trois duos qui se partagent le sommet du classement. Ces tandems sont formés par la Britannique Stephanie Meadow et l’Italienne Giulia Molinaro, par les Françaises Celine Boutier et Karine Icher, et par les Américaines Paula Creamer et Morgan Pressel.

Formant équipe avec l’Australienne Robyn Choi, l’Albertaine Jaclyn Lee s’est aussi qualifiée pour les rondes de la fin de semaine. Choi et Lee présentent un cumulatif de 135 (-5) après avoir retranché deux coups à la normale jeudi. Elles sont provisoirement 23es, à cinq coups du sommet.

De son côté, la Québécoise Anne-Catherine Tanguay a subi le couperet avec sa partenaire allemande Sophia Popov. L’Ontarienne Brittany Marchand et l’Équatorienne Daniela Darquea ont subi le même sort.

La troisième ronde sera disputée vendredi selon le format de coups par alternance.

Il s’agit de la première édition de ce tournoi, qui rassemble 72 équipes.