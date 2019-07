Réponse à une maman inquiète pour sa fille lesbienne

Je m’adresse à la maman à qui sa fille a indiqué qu’elle pensait avoir une préférence amoureuse pour les filles. J’ai vécu la même chose il y a 14 ans et mon cœur de maman en a été chaviré quelques jours. Comme elle présentement, je pensais seulement aux problèmes que ça allait entraîner pour ma fille, tout comme quand j’étais adolescente, les gens concluaient souvent que j’étais lesbienne parce que je faisais beaucoup de sport et j’étais du type « garçon manqué ».

Mais vous ne pouvez pas savoir combien cet aveu fut libérateur pour ma fille. Elle qui était une jeune fille très renfermée a commencé à s’épanouir à partir du jour où elle m’a révélé ce qu’elle était foncièrement. Je l’ai vue se dévoiler comme une belle fleur en été. Pour ce qui a été de l’annoncer à ses frères ainsi qu’à toute la famille, je les ai pris chacun individuellement pour les informer le plus délicatement possible.

Ses frères étaient déjà au courant de son orientation sexuelle. Et en ce qui concerne mes parents, j’ai été surprise de la réaction de mon père alors âgé de 70 ans qui a dit « Si elle est heureuse là-dedans c’est le principal! » Ma mère quant à elle a répliqué « Ce n’est peut-être que passager, pour faire une expérience! »

Pour ce qui est du reste de la famille élargie, ils ont été mis devant l’évidence deux mois plus tard lors d’un party de Noël auquel ma fille était venue, avec mon accord, accompagnée de sa copine. Je fus d’ailleurs la première surprise de la réaction de plusieurs d’entre eux qui sont venus me voir pour me féliciter d’avoir encouragé ma fille dans son choix. Aujourd’hui, quatorze ans plus tard, je me sens fière de la belle jeune fille, de l’adulte épanouie qu’elle est devenue dans sa vie et dans son travail. Je suis fière d’elle et elle le sait.

Une maman qui aime tous ses enfants même s’ils sont très différents

Votre attitude empathique et ouverte envers votre fille lui a permis de vivre ce passage délicat avec grâce et de s’engager dans une vie amoureuse et professionnelle épanouissante sans qu’aucune réserve ne vienne l’assombrir. Bravo!