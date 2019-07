Richard Côté devient chef de cabinet de l'opposition

L'opposition de Québec 21 à l'hôtel de ville rebrasse son équipe: la chef de cabinet Zoé Couture laisse sa place à Richard Côté.

Le cabinet a annoncé la nouvelle jeudi matin par communiqué. Après avoir occupé le poste de «conseiller politique spécial» depuis février dernier, l'ancien bras droit de Régis Labeaume, Richard Côté, prend du galon et devient chef de cabinet.

«C’est avec plaisir que j’ai accepté le poste de chef de cabinet pour l’opposition officielle. J’entends mettre mon expérience au profit de cette jeune équipe et continuer de construire notre vision pour 2021», a indiqué M. Côté par voie de communiqué.

Zoé Couture, qui occupait ce poste depuis 2018, se dirige quant à elle vers de nouveaux défis. «Après quatre ans en politique municipale, je désire explorer d’autres horizons professionnels et je me donne aujourd’hui la latitude nécessaire pour trouver le défi qui me conviendra le mieux », a-t-elle commenté.

La passation des pouvoirs se fera le 16 août.

Plus de détails à venir...