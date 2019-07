Ron Francis est nommé DG de l’équipe de Seattle

La formation de Seattle qui rejoindra les rangs de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2021-2022 a nommé Ron Francis directeur général de l'équipe, jeudi.

L’ancien joueur a été le DG des Hurricanes de la Caroline de 2014 à 2018 avant d’être congédié, puis remplacé par Don Waddell. Précédemment, il avait assumé les fonctions de directeur des opérations hockey pour cette organisation de 2011 à 2014.

«C’est une grande opportunité et je suis honoré d’être le premier DG de l’histoire de cette concession. Aussi, je suis excité d’amorcer ce nouveau chapitre de ma vie et de pouvoir travailler en partenariat avec Tod. On partage la même vision et la même passion. Ce que nous voulons, c’est d’offrir une organisation de première classe à la ville de Seattle et à cette région», a déclaré Francis en conférence de presse.

«Et que dire de nos partisans? La campagne pour les abonnements s’est conclue en 12 minutes avec 10 000 achats. Quand c’est arrivé, le monde du hockey a pris des notes. C’est vraiment un marché de hockey», a-t-il ajouté, sans par ailleurs identifier une date précise pour l’embauche d’un entraîneur-chef.

Évidemment, son supérieur immédiat n’était pas peu fier de sa prise.

«Après sept mois de discussions, de recherches, d’entrevues et d’évaluations, nous sommes heureux d’annoncer que Ron est notre DG, a déclaré le président et chef de la direction, Tod Leiweke, dans un communiqué. Nous étions prêts à embaucher un DG beaucoup plus rapidement que les clubs d’expansion précédents afin qu’on puisse préparer un plan. Mais pour cela, il fallait trouver la bonne personne pouvant bâtir une équipe de la Ligue nationale [LNH] et une filiale de la Ligue américaine, sans oublier la mise en place d’un groupe d’employés fiables tels les instructeurs, les recruteurs, les soigneurs, etc.», a-t-il poursuivi lors de son point de presse.

«Donc, il importait de mettre la main sur un leader d’expérience, un travailleur acharné, un visionnaire pouvant comprendre la nouvelle réalité du hockey et quelqu’un habile à bien évaluer les joueurs. Et le nom de Ron revenait constamment.»

Du travail

Conséquemment, les prochains mois ne seront pas de tout repos pour le nouveau DG. L’équipe de Seattle amorcera ses activités en 2021-2022 et les échéances viendront rapidement.

«Nous sommes devant une page blanche. Ce sera un défi et il y a énormément de travail, mais je suis heureux de cette chance, a dit Francis. Nous sélectionnerons plusieurs bons hockeyeurs au repêchage d’expansion et à l’encan amateur. Nous serons également très actifs sur le marché de l’autonomie, d’autant plus que Seattle a tellement à offrir.»

