Tour de France: Astana échappe la victoire dans le dernier kilomètre

Le coéquipier d’Hugo Houle chez Astana Pello Bilbao est passé bien près de signer la première victoire d’étape de son équipe au Tour de France 2019, jeudi, à la douzième sortie des coureurs.

L’Espagnol a été le deuxième à compléter les 209,5 kilomètres séparant Toulouse de Bagnères-de-Bigorre, dans un sprint final l’opposant à Gregor Mühlberger (BORA – hansgrohe) et le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott). Bilbao a d’abord pris les devants, puis il a été rattrapé par Mühlberger, qui a à son tour été devancé par Yates, grand vainqueur de la course. De son côté, Houle a pris le 53e rang de cette étape montagneuse.

«Le peloton a roulé fort toute la journée, mais n’a pas accéléré dans les montées et l’échappée est donc restée à l’écart, aux avant-postes. Bilbao a réussi à faire une différence étant donné que c’est un excellent grimpeur», a expliqué Houle.

Même s’ils n’ont pas triomphé à leur arrivée à Bagnères-de-Bigorre, il s’agit tout de même du meilleur résultat obtenu par les coureurs d’Astana à ce Tour depuis la neuvième place du Danois Jakob Fuglsang à la sixième étape.

«Il (Pello Bilbao) lui en manquait peu au sprint final pour réussir à contourner Yates et je pense qu’il peut en tirer du positif. Ça laisse un petit goût amer d’être deuxième au Tour de France, mais ça reste une très belle performance et il peut être fier de lui», a jugé le Québécois.

La performance de Houle lui a permis de passer du 110e au 73e échelon du classement général provisoire, tandis que Jakob Fuglsang est toujours le membre d’Astana le mieux classé au 15e rang. L’écart de 1 minute et 12 secondes entre le meneur français Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step) et le Britannique Geraint Thomas (INEOS) est demeuré intact. Les deux athlètes ont respectivement pris les 31e et le 27e échelons lors de cette onzième étape.