Tour de l’Abitibi: Michael Garrison toujours en tête

L’Américain Michael Garrison a maintenu sa place au sommet du classement général du 51e Tour de l’Abitibi en s’imposant lors de la troisième étape, un contre-la-montre de 10 kilomètres qui était disputé jeudi à Rouyn-Noranda.

Le coureur de l’équipe américaine a enregistré un temps de 12 min 36,090 s lors de l’épreuve qui a été présentée en matinée. Son coéquipier Matthew Riccitello s’est classé deuxième, avec un écart de 16 secondes. Le Canadien Jacob Rubuliak, champion canadien junior au contre-la-montre, a quant à lui pris le troisième rang grâce à un chrono de 13 min 04,940 s.

Le meilleur résultat de l’Équipe du Québec a été obtenu par Mathias Guillemette, qui a fini avec un écart de 43 secondes. Ses coéquipiers Gabriel Melfi et Nicolas Bougie se sont classés respectivement 9e et 12e.

Plus tard en journée, les coureurs se sont élancés pour la quatrième étape du Tour de l’Abitibi, une course en ligne de 52,5 kilomètres au départ et à l’arrivée de Malartic.

Garrison a cette fois dû se contenter du 30e rang. L’Américain a terminé avec un large groupe de cyclistes à deux secondes du vainqueur, le Canadien Riley Pickrell.

Les Américains Luke Lamperti (Équipe des États-Unis) et Aidan Coats-Ballaseux (Team California) ont respectivement terminé deuxième et troisième.

Le résultat de Garrison en fin de journée a eu peu d’incidences au classement général, où il possède maintenant une avance de 28 secondes sur Riccitello. De son côté, le Québécois Lukas Carreau a glissé au troisième rang, à 1 minute 29 secondes du meneur, après s’être classé 28e lors de la troisième étape et 61e lors de la quatrième.

Rubuliak est quant à lui passé du huitième au quatrième rang du classement général, jeudi. Il accuse 1 minute 50 secondes de retard sur Garrison.