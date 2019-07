Un entrepôt rasé à Alma

ALMA | Un violent incendie a complètement détruit l'entrepôt de Létourneau Métal, jeudi matin, à Alma, au Lac-Saint-Jean.

Le feu a pris naissance dans un bâtiment situé dans la cour arrière de l'entreprise, laquelle se spécialise dans la récupération de métaux.

Ce sont des employés qui ont contacté les services d'urgence vers 8 h 30 pour signaler l'incendie.

Lors de l'arrivée des pompiers, il était déjà trop tard. Les flammes avaient déjà causé beaucoup de dégâts.

L'entrepôt est une perte totale. Le bâtiment contenait différents objets, dont des carcasses de vieilles voitures et des rebuts de toutes sortes.

De plus, la présence de plusieurs matières dangereuses a compliqué le travail des sapeurs, qui ont dû prendre de nombreuses précautions supplémentaires.

«Il y avait beaucoup de liquides inflammables à l'intérieur et des cylindres de gaz. Il y a eu quelques explosions en début d'intervention», a expliqué le chef aux opérations du Service des incendies d'Alma, Maxime Fortin.

Plusieurs de ces matières se sont déversées au sol durant l'incendie. Des intervenants d'Urgence-Environnement se sont rendus sur place pour analyser la scène.

Enquête en cours

Les causes de cet incendie sont sous enquête. La thèse criminelle semble écartée. Par ailleurs, le bâtiment n'était pas non plus alimenté en électricité, selon des travailleurs rencontrés sur place.

Les activités de Létourneau Métal ont été perturbées. Elles ont cependant repris graduellement au cours de la journée.