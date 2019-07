Une première pour le Marathon SSQ

Motivaction Jeunesse est devenu récemment la cause associée au Marathon SSQ Assurance de Québec, et ce, pour les deux prochaines années, une première dans l’histoire du MSSQ. Tous les fonds amassés permettront à Motivaction Jeunesse de poursuivre sa mission qui est de soutenir les jeunes de milieux défavorisés de la région de Québec, de prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance, et de faciliter l’intégration des jeunes immigrants à travers des activités sportives et de plein air ainsi qu’en leur offrant des expériences signifiantes. Soulignons qu’une partie des fonds remis à l’organisme proviendront des dollars versés par SSQ Assurance selon le nombre de kilomètres parcourus par les employés et membres de leurs familles (2 $ par km), ainsi que par les jeunes de Motivaction Jeunesse (1 $ par km).

Défi OSEntreprendre

Photo courtoisie

Ces trois projets ont rayonné lors du 21e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre qui célébrait, le 12 juin, ses lauréats nationaux au Palais Montcalm. Medscint inc., plateforme modulaire de contrôle de qualité en radiothérapie, a raflé le 1er prix dans la Catégorie Innovations technologique et technique (Vidéotron Affaires). Aubergélit, auberge de jeunesse située à Saint-Jean-Port-Joli, a mérité le 1er prix de la catégorie Services aux individus. Pattes vertes, qui fabrique une collation santé pour chien, a reçu le 2e prix de la catégorie Commerce. En haut : Philippe Laporte, directeur marketing commercialisation PME de Vidéotron Affaires et l’équipe de Medscint inc. : François Therriault-Proulx, cofondateur et directeur général ; Simon Lambert-Girard, directeur de la technologie, et Jonathan Turcotte, cofondateur et directeur marketing. En bas à gauche : Mario Limoges, sous-ministre adjoint Services aux entreprises et Affaires territoriales, et Marie-Pier Patoine d’Aubergélit. En bas, à droite : Olivier Rousseau, vice-président de l’Écosystème SPK, et Leattytia Badibanga, de Pattes vertes.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Rita Langlais et Raymond-Marie de Varennes, originaire respectivement des paroisses Saint-Sauveur et Saint-Joseph de Québec, se sont mariés le 18 juillet 1959 à la paroisse Saint-Joseph de Québec à 9 h. Tous deux ont travaillé au Centre hospitalier Chauveau. Rita, de 1973 à 2003, et Raymond-Marie, de 1964 à 2004. Le couple qui habite maintenant à la résidence Saint-Philippe de Loretteville, a trois enfants (Daniel, Benoit et Marie-Josée), quatre petits-enfants (Patrick, Myriam, Mathieu et Anthony) et trois arrière-petits-enfants (Marika, Maëlie et Kélia). Félicitations !

Profit net record

Photo courtoisie

La pluie n’a pas empêché les participant(e)s du 27e Tournoi de golf de la Fondation Collège de Lévis, présenté le 20 juin dernier à Lévis sous la coprésidence d’honneur de deux Anciens du Collège, Michel Bernier (1972-1979) et son fils Mathieu (2004-2009) de la firme Gravel Bernier Vaillancourt Avocats, de faire un succès de l’événement qui a généré un nouveau profit net record de 60 000 $. Les sommes recueillies seront versées à la Campagne majeure de financement de la Fondation Collège de Lévis qui sera annoncée officiellement à l’automne. Sur la photo, de gauche à droite : les coprésidents d’honneur Michel et Mathieu Bernier et Jean Bérubé, président du comité organisateur.

Anniversaires

Photo courtoisie

Karina Marceau (photo), journaliste, chroniqueure (Journal de Québec) et animatrice de télévision québécoise, 47 ans... André Gagné, golfeur, ex-champion canadien senior, membre du Royal Québec, 75 ans... Vin Diesel, acteur américain, 52 ans... Richard Branson, homme d’affaires britannique (Virgin), 69 ans... Breen LeBoeuf, bassiste et chanteur québécois, 70 ans...Yves Corbeil, animateur et comédien, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 juillet 2014. Vincent Lemieux (photo), 81 ans, l’un des pères fondateurs du Département de science politique de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval... 2017. Red West, 81 ans, acteur américain de télévision et de cinéma et ex-garde du corps d’Elvis Presley... 2002. Louis Laberge, 78 ans, syndicaliste québécois (FTQ)... 1990. Gerry Boulet, 44 ans, le rocker au cœur tendre... 1982. Lionel Daunais, 79 ans, baryton, compositeur et parolier.