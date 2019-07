Qui n’a jamais entendu les chansons Right Round, My House et Whistle de Flo Rida?

Des succès, le rappeur américain n’en manque pas. Il devrait les faire résonner samedi soir sur la plage de la Baie de Beauport.

Malgré la grande popularité de l’artiste floridien et de ses hits, plusieurs faits sur sa vie demeurent toutefois méconnus du public.

Voici donc 8 choses à savoir sur Flo Rida avant son spectacle à la Baie de Beauport

1. Son vrai nom est Tramar Lacel Dillard

Photo d'archives AFP

Le nom d’artiste de Flo Rida est bien entendu un hommage à ses racines: il a grandi dans le ghetto de Carol City, en Floride.

2. Il est le seul garçon d’une famille de huit enfants

Photo d'archives AFP

Flo Rida a grandi entouré de ses sept sœurs. L’une d’entre elles est d’ailleurs sa jumelle.

3. Il a déjà été membre d’un groupe de rap amateur

Photo d'archives AFP

Adolescent, Flo Rida s’est joint à un groupe de rap nommé GroundHoggz avec trois autres jeunes de son quartier. Il est resté durant huit ans avec la formation musicale, qui a connu un certain succès local.

4. Il a étudié en gestion de commerce

AFP

Avant que Flo Rida ne lance sa carrière musicale, son parcours devait être tout autre. Le rappeur avait entamé des études en gestion de commerce international à l’université, mais il a quitté les bancs d’école avant d'obtenir son diplôme, pour se tourner vers la musique.

5. Il est devenu une star dès la sortie de son premier single, Low

Dès le début de sa carrière, Flo Rida a été propulsé au sommet. Son premier single, Low, que l’on a pu entendre dans le film Step Up 2, s’est retrouvé au sommet du palmarès américain pour 10 semaines consécutives.

À l’époque, le morceau a également battu le record du nombre de téléchargements numériques payants pour une chanson.

6. Le décès d’une de ses sœurs l’a poussé à se dépasser

Photo Facebook Flo Rida

Tôt dans sa carrière, Flo Rida a vécu un drame familial: sa sœur Julia est morte d’une bronchite. Il a souvent souligné en entrevue que cette épreuve l’avait poussé à se dépasser comme artiste.

7. Il est important pour lui de redonner à la communauté

Photo Facebook Florida Youth Football League

Reconnaissant du succès qu’il connaît, Flo Rida tient à apporter sa contribution dans son milieu. Il a ainsi créé deux fondations qui œuvrent auprès d'enfants vulnérables: Big Dreams for Kids et la Florida Youth Football League.

8. Il a lancé son propre programme d’entraînement

Vous enviez les muscles de Flo Rida? Sachez que le rappeur a lancé, en collaboration avec son entraîneur, la plateforme FLO FIT.

♦ Flo Rida chantera ses succès sur la plage de la Baie de Beauport le samedi 20 juillet, à compter de 18h.