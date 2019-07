Attention, beaucoup de vin ici!

Une expression pour dire qu’on est en présence d’un vin d’une qualité étonnante.

Et c’est précisément ce qui arrive avec ce « petit » rouge espagnol produit dans la jolie région de Valence, en Espagne. Un assemblage dominé par la monastrell et compété par la garnacha tintorera. On trouve un nez aguicheur de fruits noirs, de goudron et de balsamique. La bouche est nourrie, presque juteuse avec des tanins au grain fin, de la fraîcheur et d'une assez bonne persistance. Le tout est d'une surprenante buvabilité malgré les quelques 14% d’alcool et le taux de sucre à un peu plus de 3g. Une petite bombe à prix doux qu’on servira assez frais (30-45 minutes au frigo). Production bio.

Monastrell-Garnacha 2016, Bodegas Los Frailes, Valencia, Espagne

16,75 $ - Code SAQ 13846208 – 14 % - 3,3 g/l

★★★ $ ½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.