Championnats du monde de natation artistique: «nous sommes fières de ce que nous avons accompli» - Audrey Joly

L’équipe canadienne de natation artistique a misé sur la constance pour terminer septième au classement général au terme de la finale de la routine libre par équipe présentée vendredi, aux Championnats du monde de la FINA à Gwangju, en Corée du Sud

Une récolte de 90,100 points leur a d’ailleurs permis de conclure la compétition en force. Les Russes ont remporté l’épreuve avec un total de 98,000. Elles ont devancé les Chinoises (96,0333) et les Ukrainiennes (94,3667),

Pour Audrey Joly, cette performance démontre bien tous les efforts déployés lors des nombreux entraînements tenus dans les dernières semaines et c’est avec fierté que son équipe quittera la Corée du Sud.

«On a vraiment bien réussi aujourd’hui, comme dans les préliminaires. Nous avons beaucoup travaillé sur certains éléments techniques pour qu’ils soient presque parfaits et nous voyons les résultats. Nous sommes très contentes de notre performance.»

Photo AFP

En plus de permettre au Canada de consolider sa place acquise mercredi dernier lors de la ronde préliminaire, ce résultat est de bon augure en vue des Jeux panaméricains qui s’amorceront la semaine prochaine à Lima, au Pérou.

«C’est sûr que ça nous donne confiance pour les Jeux panaméricains. Nous avons réussi à démontrer ce dont nous sommes capables et nous voulons poursuivre sur notre lancée. Nous avons de grandes attentes et nous continuerons de nous entraîner pour les atteindre», a poursuivi Joly.

Photo AFP

Les représentantes canadiennes ont profité de cette compétition pour acquérir un maximum d’expérience, tout en consolidant l’esprit d’équipe.

«Nous avons pu observer les meilleures au monde et voir ce qu’il nous faut pour accéder au niveau suivant. Nous devrons nous concentrer sur ces détails au cours de la prochaine année. Nous avons une belle équipe et nous nous sommes toujours soutenues», a-t-elle conclu au sujet de sa formation, qui compte aussi les Québécoises Andrée-Anne Côté, Camille Fiola-Dion, Rebecca Harrower, Claudia Holzner et Jacqueline Simoneau.