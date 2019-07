Oubliez les chandelles et le dîner romantique. Pour souligner leurs cinq ans d’amour, Rosalie Bonenfant et Miro Belzil ont simplement « renouvelé le bail ».

« Cela fait un an qu’on est en appart et, contre toute attente, ça n’a pas foiré. Tout le monde nous disait que c’est là que ça passe ou ça casse, et ç’a finalement passé ! Bonne fête à nous », rigole la comédienne, accompagnée de son conjoint, sur le tapis rouge de la ­première du spectacle Joyeux Calvaire, à l’Amphithéâtre Cogeco.