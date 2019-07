Comment retrouver la chimie de nos débuts amoureux?

Mon mari et moi sommes deux professionnels de 48 ans. Nous formons un couple uni depuis notre passage au secondaire. Tendrement amoureux, nous avons fondé une belle famille de trois enfants. L’harmonie règne à la maison. Nos relations sexuelles sont fréquentes et me procurent beaucoup de plaisirs avec toujours des orgasmes prolongés et multiples.

Cependant, je trouve que la passion fait défaut à nos rencontres amoureuses et que la chimie est absente de nos échanges intimes. Mon mari et moi concevons la sexualité de façon différente. Pour lui, le sexe s’apparente à un sport que l’on pratique intensivement pour libérer les tensions, alors que je suis plus du genre à valoriser la tendresse et le romantisme.

Enclin à la bisexualité, mon conjoint aimerait inviter, à l’occasion, un ou une partenaire à se joindre à nos ébats pour les pimenter un peu. Je ne me sens pas prête à aller dans cette voie. Surtout que pour moi, les relations sexuelles doivent se vivre à l’intérieur du couple et dans l’intimité la plus totale.

Ma question est la suivante : quelles mesures pourrions-nous prendre pour retrouver cette chimie, cette fusion sexuelle de nos débuts de vie de couple et qui fait si cruellement défaut à nos échanges sexuels actuels? Car malgré nos conceptions différentes de la sexualité, nous sommes bien ensemble et nous menons une belle vie. Mon but est simplement de rendre notre vie sexuelle optimale et je crois que nous pouvons y arriver.

Jeanne Carole

J’ai le sentiment que ce que vous appelez la chimie ou le sentiment de fusion avec l’autre correspond ni plus ni moins qu’à la passion amoureuse. Et s’il y a une certitude avec cette dernière, c’est qu’elle ne dure pas. Rarement plus qu’un an et demi à trois ans dans les faits. Il est utopique de penser qu’on peut retrouver ça tout au long de sa vie de couple puisque selon la psychologue Meg John Barker « Une vie de couple tout en tons pastels est un grand mythe qu’il faut déboulonner ».

Au fil des ans, l’amour entre deux personnes s’approfondit et se solidifie. Ce qui compense largement pour la fougue des débuts. Bien sûr on peut pimenter des relations sexuelles. Et de nombreux livres de suggestions existent à cet effet. Mais ce piment doit faire l’affaire des deux membres du couple et ne venir en rien briser le lien de confiance nécessaire à son maintien. Autrement dit, si la relation en trio ne vous va pas, il faut la refuser. Et votre conjoint doit en prendre acte. Lisez bien la lettre qui suit.