Amateurs d’activités de plein air, connaissez-vous le Domaine du radar? Située à Saint-Sylvestre, cette ancienne base militaire convertie en base de plein air est la destination idéale pour tous ceux qui aiment bouger au grand air: sentiers pédestres en montagne, camping, plage, location de chalets et de mini-maisons, etc. Nouveau cette année: des jeux aquatiques installés sur le lac, un parcours d’hébertisme sur 4 km et des sentiers pour pratiquer le vélo. Si vous aimez l’histoire, vous en apprendrez long sur la guerre froide et sur ce site dont la vocation de départ était typiquement militaire.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Que ce soit en famille, entre amis ou encore pour réaliser une activité de type «team building» avec des collègues de travail, le site offre de multiples possibilités. Information: domaine du radar.com