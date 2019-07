MICHAUD, André



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 10 juillet 2019, est décédé à l'âge de 89 ans et 5 mois M. André Michaud, époux de Mme Rose Dubé; fils de feu Mme Maria Drapeau et de feu M. Adélard Michaud. Il demeurait à Saint-Pacôme, autrefois à Saint-Denis-De-La Bouteillerie, Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lade 9 h à 10 h 30.où par la suite les cendres seront déposées au columbarium. Il laisse dans le deuil son épouse, Rose Dubé; ses enfants: Daniel (Lorraine Soucy), Sylvain (Line Casgrain), Denis (Yolande Caouette), Chantal; ses petits-enfants: Marie-Pier (Philippe Paré Bolduc), Sarah-Jeanne, Alexandrine (Jason Dubé); ses arrière-petits-enfants: Charles, Ann-Frédérique, Émilie. Il était le frère de: Rosalie (feu Calixe Jean), Jeannine (feu Réjean Gingras), Irène (Michel Coulombe), feu Marianne (feu Roland Martin), feu Étienne, feu Louis, feu Charles, feu Thomas (Éva Lévesque), feu Albert (Thérèse Massé). Il était le beau-frère de: Marguerite (feu Louis-Philippe Michaud), Jean-Luc (Lucille Morin), Gérard, feu Charles (Thérèse Tardif), feu Thérèse (feu Adrien Michaud). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Des remerciements sont adressés à la Dre Marie-Ève O'Reilly-Fromentin et au personnel du Centre D'Anjou pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée à la