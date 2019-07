Féria l’attraction, nouvelle création de FLIP Fabrique

FLIP Fabrique est de retour cet été avec une nouvelle production : Féria l’attraction, un spectacle magique offert gratuitement à la population jusqu’au 1er septembre. Nouveauté cette année : la troupe a déménagé ses pénates à la place Jean-Béliveau, où elle a le champ libre pour s’adonner à des acrobaties toujours plus spectaculaires. Pendant 42 représentations, une quinzaine d’artistes offriront une prestation à couper le souffle sur la musique du groupe Groenland pour raconter le parcours d’une bande de jeunes idéalistes en pleine cavale qui atterrissent dans un parc d’attractions abandonné. Dans une mise en scène de Martin Genest, à qui on doit Les Chemins invisibles : Le Hangar, du Cirque du Soleil, et JOYÀ, présenté au Mexique sur une base permanente, Féria l’attraction n’offre aucun temps mort et en met plein la vue.

Rappelons qu’il s’agit d’une cinquième création estivale de FLIP Fabrique offerte gratuitement à la population de Québec. Présentés à l’Agora du Vieux-Port de Québec au cours des saisons précédentes, les spectacles Crépuscule, Crépuscule – Raviver les braises, Crépuscule Vents & Marées et Féria ont figuré parmi les événements les plus courus et ont émerveillé des dizaines de milliers de spectateurs.

Le spectacle de 55 minutes est présenté dès 21 h jusqu’au 4 août, puis à 20 h 30 dès le 6 août. La place Jean-Béliveau peut accueillir 2000 personnes assises et 3000 personnes debout. Des places de stationnement sont disponibles sur le site d’ExpoCité au coût de 10 $. Détails : ville.quebec.qc.ca/cirque et flipfabrique.com