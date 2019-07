Du 25 au 27 juillet, Saint-Janvier-de-Joly est en mode rétro et bat au rythme de ce festival qui accueille des artistes chéris du Québec, dont Brigitte Boisjoli, Michel Pagliaro, Patsy Gallant. Dès 13 h 30, le 25 juillet, Denis Côté donne le coup d’envoi sur des airs folkloriques. Toute la fin de semaine, des artistes de tous les styles se succéderont sur les trois scènes.

Photo courtoisie

Le Festival Rétro de Joly a acquis ses lettres de noblesse au fil des ans et est devenu un événement fort populaire, attirant de nombreux nostalgiques à Saint-Janvier-de-Joly, petite municipalité située à une trentaine de minutes de Québec « Depuis le début, nous avons vu défiler sur nos scènes plusieurs artistes tels que Gilles Girard, Pierre Lalonde, Patrick Zabé, Nicole Martin, Michèle Ricard, Nanette Workman, Sylvain Cossette, Patrick Norman, Renée Martel, Bruce Huard et bien d’autres, ont rappelé Sylvie Auger et Jocelyne Demers, responsables de l’organisation du festival. Nous sommes fières de voir tout ce qui a été réalisé depuis 20 ans. »

Photo courtoisie

Avis aux amateurs de camping : le site peut accueillir jusqu’à 1500 VR et campeur. Une belle occasion de donner libre cours à votre nostalgie! Le bracelet coûte 50 $ et donne un accès à la vingtaine de spectacles prévus.

► Information festivalretrodejoly.com.