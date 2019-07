La revue musicale Francostalgie s’installe au Capitole de Québec et revisite les plus grands succès qui ont marqué l’histoire de la chanson francophone de 1965 à 1995. Basé sur une narration de Michel Drucker, le spectacle offre différents tableaux au cours desquels les interprètes Maxime Landry, Vanessa Duchel, Michaël et Élénore Lagacé célèbrent la chanson française, de Johnny Hallyday à Céline Dion, en passant par Charles Aznavour, Robert Charlebois, Joe Dassin, Patrick Bruel et d’autres légendes. Marie-Christine a rencontré les chanteurs en entrevue. Ils ont parlé de leur façon d’incarner ces chansons, de leurs apprentissages et du bonheur qui les habite à interpréter ces classiques. Voyez le reportage à l’émission. Détails et billets : lecapitole.com

Photo courtoisie