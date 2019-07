Invitation Dow Great Lakes Bay : Henderson et Sharp en recul

Les Canadiennes Brooke M. Henderson et Alena Sharp se sont éloignées à six coups de la tête à l’Invitation Dow Great Lakes Bay, vendredi, à Midland au Michigan. Les deux Ontariennes ont enregistré un pointage de 69 (-1) lors de la troisième ronde, qui était disputée selon le format de coups par alternance.

Henderson et Sharp, qui avaient pris les commandes du tournoi par équipe de la LPGA après la ronde initiale, présentent maintenant un cumulatif de 200 (-10). Elles partagent le sixième rang avec les Françaises Celine Boutier et Karine Icher, ainsi qu’avec Peiyun Chien et Tiffany Chan.

Le duo formé par l’Américaine Cydney Clanton et la Thaïlandaise Jasmine Suwannapura a profité de la troisième ronde pour se hisser au sommet, et se forger une confortable avance sur ses poursuivantes. Une ronde de 63 (-7) lui a permis de porter son cumulatif à 194 (-16).

Clanton et Suwannapura possèdent cinq coups d’avance sur les quatre équipes qui sont installées à égalité au deuxième rang. Il s’agit des Thaïlandaises Moriya et Ariya Jutanugarn, des Chinoises Simin Feng et Ruixin Liu, des Sud-Coréennes Na Yeon Choi et Jenny Shin, ainsi que des Américaines Paula Creamer et Morgan Pressel.

Il s’agit de la première édition de l’Invitation Dow Great Lakes Bay, qui initialement rassemblait 72 équipes. Seulement 39 d’entre elles ont accédé aux rondes finales.

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay et sa partenaire allemande Sophia Popov ont été victimes du couperet, tout comme l’Ontarienne Brittany Marchand et l’Équatorienne Daniela Darquea.