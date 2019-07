La neuvaine à Sainte-Anne

Depuis mercredi, et jusqu’au 25 juillet, des dizaines de milliers de pèlerins convergent vers le sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré afin de perpétuer la grande tradition de ces neuf jours de célébration, de ressourcement et d’activités. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, est le prédicateur francophone invité pour la neuvaine 2019. Jour après jour, il proposera un véritable itinéraire spirituel pour les pèlerines et pèlerins. En plus de présider la messe de 11 h 30 tous les matins, le cardinal Lacroix apporte sa couleur d’une façon spéciale en proposant les « Soirées de la neuvaine » tous les soirs à 19 h 30, sauf le dimanche 21 juillet et le jeudi 25 juillet, où il y aura plutôt une célébration eucharistique. Puis le 26 juillet sera l’occasion de fêter sainte Anne, grand-mère de Jésus et sainte patronne du Québec, avec la messe solennelle à 10 h 30 et le sacrement de l’onction des malades, à 15 h devant le sanctuaire. sanctuairesainteanne.org

50 ans de mariage

Photos courtoisie

André Deschênes et Louise Maheux (photos), de Québec, célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 19 juillet 1969 à l’église Saint-Malo à Québec, a trois enfants (Nancy, Gaétane et Michelle) et 7 petits-enfants (Alyson, Béatrice, Éloi, Philippe, Collin, Jeanne et Henri).

André a œuvré près de 40 ans au Petit Séminaire de Québec (aujourd’hui le Collège François-de-Laval), où il a été enseignant en mathématiques, puis directeur. Louise a été technicienne en organisation scolaire à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, principalement au Centre Odilon-Gauthier. Aujourd’hui retraités, ils restent très actifs : Louise fait du géocaching et André est « chaîneur » aux parties locales de football du Rouge et Or depuis plus de 20 ans. Tous deux sont aussi très impliqués dans les loisirs de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Bravo à vous deux.

50 ans de savoir

Photo courtoisie

Les Presses de l’Université du Québec (PUQ) ont célébré récemment leurs 50 ans d’existence au Musée national des beaux-arts du Québec en présence de près de 100 invités impliqués ou ayant été impliqués de près ou de loin dans la réalisation de leur mission : la diffusion du savoir. Les PUQ en chiffres : un catalogue de plus de 1600 titres, plus de 65 ouvrages publiés chaque année, une présence éditoriale dans plus de 10 disciplines et plus de 20 collections thématiques. De gauche à droite, sur la photo. Les directeurs généraux des PUQ de 1969 à aujourd’hui : Jean-Marc Gagnon, Thomas Déri (premier directeur général des PUQ), Martine Des Rochers (actuelle directrice générale), Jackie Dallaire et Céline Fournier.

Noces d’or

Photo courtoisie

Luc Prévost et Lise Casista (photo) se sont mariés à l’église de la Nativité à Beauport, lors d’un mariage double, le 19 juillet 1969. Onil, le frère de Luc, se mariait également en ce jour avec Francine Boulay. Pour revenir à Luc et Lise, qui habitent dans l’arrondissement Beauport à Québec, ils ont eu deux enfants (Éric et Jean-François) et ont 3 petits-enfants (Marc-Antoine, Krystina et Gabrielle). M. Prévost, à la retraite depuis 8 ans, a travaillé près de 45 ans à la charcuterie Bilopage, située à Vanier, pendant que Lise s’occupait de la marmaille et de la maison. Félicitations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mario Grenier (photo), Big pour les intimes, ex-animateur radio et maniaque de golf, 61 ans... Louis Morissette, acteur­­­, scénariste, producteur et conjoint de Véronique Cloutier, 46 ans... Robert Trudel, Automod Pierre-Bertrand... Atom Egoyan, réalisateur et scénariste canadien, 59 ans... Richard Z. Sirois, humoriste et ex-membre Rock et belles oreilles, 63 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 juillet 2018. John Vigilante (photo), 33 ans, ailier gauche de la Ligue américaine de hockey (LAH)... 2017. Barbara Weldens, 35 ans, chanteuse française... 2016. Garry Marshall, 81 ans, réalisateur du film Pretty Woman paru en 1990... 2014. James Garner, 86 ans, acteur américain... 2013. Yves Lorrain, 72 ans, artisan de radio entre autres à CHRC à titre de directeur des programmes... 2012. Paul-Henri Duberger, 73 ans, artiste-peintre impressionniste­­­.