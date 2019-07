[PHOTOS] Valve défectueuse: la Ville forcée d'ouvrir des bornes d'incendie dans le Vieux-Québec

Une valve défectueuse a fait considérablement augmenter la pression de l’eau dans le réseau d’aqueduc de la Ville de Québec occasionnant trois bris depuis jeudi soir.

La porte-parole de la Ville de Québec, Wendy Whittom, explique que le problème est survenu à la suite d’une demande en eau potable plus élevée dans le secteur du Vieux-Québec, jeudi.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Lorsque le besoin est accru, la valve s’ouvre afin de répondre à la demande pour se refermer automatiquement lorsqu’elle diminue. Or, dans ce cas-ci, une défectuosité a empêché la valve de se refermer augmentant ainsi la pression sur le réseau d’aqueduc puisque l’eau accumulée ne pouvait s’évacuer.

Trois bris en moins de 24 heures

Ainsi, un premier bris d’aqueduc est survenu jeudi soir dans le secteur d’Youville avant d’être réparé rapidement, selon Mme Whittom. «Ce qui a mis la puce à l’oreille des travaux publics, c’est que vers 3 heures ce matin (vendredi), la borne-fontaine presque sur le coin de la rue McMahon et de la côte d’Abraham, a connu aussi un bris», confirme la porte-parole. «Et vers 5h30, un autre bris est survenu sur la rue McMahon.»

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Ces trois bris dans le secteur en moins de 24 heures ont vite fait comprendre aux équipes des travaux publics qu’une valve défectueuse pouvait en être à l’origine. «La borne-fontaine, on l’a laissé couler un peu ce matin pour diminuer la pression accumulée sur le réseau. Rapidement, la pression s’est rétablie et on a pu commencer les travaux d’urgence», précise Mme Whittom.

À cet effet, les équipes et les responsables des travaux publics ont terminé la réparation du bris dans le secteur d’Youville alors que celui de la borne-fontaine située à l’angle de la côte d’Abraham et de la rue McMahon est en voie de l’être.

«Pour ce qui est du troisième bris, sur McMahon, les travaux de réparation de la conduite devraient commencer incessamment et se terminer d’ici une semaine puisqu’il y a aussi du remblayage et des travaux d’asphaltage à effectuer», affirme la porte-parole.

Quant à la valve défectueuse, les équipes en analyse toutes les coutures afin de savoir si elle doit être réparée ou remplacée.