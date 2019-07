Le pied marin de Jason Roy-Léveillé

Amoureux de la nature et de voyages, le comédien Jason Roy-Léveillé rêve de prendre le large un jour sur un grand voilier. Afin de réaliser ce projet, il a récemment suivi une formation sur les ­rudiments de la vie en mer.

« Je suis donc allé faire un cours avec une famille qui a fait le tour du monde en voilier pendant trois ans. Ils m’ont appris quoi faire et comment vivre sur un bateau. C’était vraiment ­intéressant », explique-t-il, croisé sur le tapis rouge de Joyeux ­Calvaire du Cirque du Soleil, à ­l’Amphithéâtre Cogeco, mercredi dernier.

« Apprendre la voile, c’est un projet de longue haleine. J’ai vraiment le goût de partir et de me rendre compte qu’à 360 degrés autour de moi, ce n’est que de l’eau. Ça me fera peur, mais c’est en même temps un défi que j’ai vraiment le goût de faire », confie-t-il.