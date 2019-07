Les Capitales s’inclinent devant les Champions

Dans un match où les deux partants ont été dominants et les partisans particulièrement bruyants, les Capitales (20-35) ont raté une belle chance de se rapprocher du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires en ne produisant qu’un circuit solo. Les Caps ont finalement baissé pavillon face aux Champions d’Ottawa (26-29) par la marque de 4 à 1, vendredi soir, au Stade Canac.

À leur première présence au Stade Canac en plus de 10 jours, les Capitales ont offert un début de match plus que tranquille aux 3219 spectateurs présents. Il aura fallu attendre jusqu’à la cinquième manche pour voir un peu d’action, alors que les Champions ont pris les devants pour de bon en marquant deux points.

Les esprits se sont quelque peu échauffés alors que les Capitales étaient au bâton en fin de cinquième. Le partant d’Ottawa, Dany Garcia, a atteint trois frappeurs des Capitales l’un à la suite de l’autre, sans que l’arbitre derrière le marbre n’intervienne. Il n’en fallait pas plus pour que la foule s’anime et qu’une bonne discussion ait lieu entre le lanceur Garcia et le banc des Capitales.

Gélinas en grande forme malgré la défaite

Karl Gélinas a connu une excellente sortie à son deuxième départ depuis son retour au jeu le 13 juillet dernier. Bien qu’il n’ait réalisé que trois retraits au bâton en sept manches et deux tiers de travail, le grand droitier a forcé les joueurs adverses à frapper de faibles roulants ou de très hauts ballons. Il aura finalement accordé seulement trois points sur cinq coups sûrs.

Les absents ont toujours tort

Le départ de certains joueurs des Capitales en prévision des Jeux panaméricains se fera sans aucun doute sentir dans les prochaines semaines pour la troupe de Patrick Scalabrini. À la lumière de la partie de vendredi, leur absence permettra en contrepartie à d’autres joueurs de prendre un peu plus de gallon dans l’alignement des Capitales.

En l’absence de Yordan Manduley, c’est Michael Baca qui occupait le poste d’arrêt-court vendredi soir, et il a joué un fort match en réalisant plusieurs jeux défensifs. Baca a aussi soulevé la foule en fin de troisième manche à l’aide d’un circuit solo, qui était le premier coup sûr des siens. Il a été parfait au bâton en deux apparitions.

Selon toutes vraisemblances, la célébration de Baca n’a pas plu au lanceur des Champions. Dès l’apparition suivante au bâton de Baca, Garcia l'a atteint de plein fouet à l’aide d’une balle rapide dans les côtes.

Le prochain match des Capitales aura lieu samedi soir au stade Canac dès 18h05, toujours face aux Champions d’Ottawa.